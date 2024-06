Ucraina: Riccardi, dono ambulanza vede Fvg in prima linea negli aiuti

La vettura è stata donata da Comune di Trieste e Asugi alla città di Mykolaiv Trieste, 17 giu - "L'operazione con la quale il Comune di Trieste, in collaborazione con Asugi, ha donato una seconda ambulanza alla città di Mykolaiv rientra in un contesto di azioni che ha visto la Regione Friuli Venezia Giulia in prima linea negli aiuti all'Ucraina, con il suo sistema di Protezione civile e sanitario". Lo ha affermato l'assessore regionale alla Salute e alla Protezione civile Riccardo Riccardi prendendo parte alla conferenza stampa nel Salotto Azzurro del municipio di Trieste in cui è stata illustrata la consegna della nuova autovettura completamente attrezzata per il supporto sanitario al capoluogo dell'oblast ucraino martoriato dalla guerra. "Dalla nostra regione - ha rilevato Riccardi - sono partiti immediatamente gli aiuti all'apertura del conflitto, con le missioni dei volontari per organizzare i campi profughi ai confini tra Ucraina e Polonia, l'organizzazione dello smistamento degli sfollati ucraini in Italia e l'impegno nella loro vaccinazione, considerato che si trattava di un popolo con un bassissimo indice di copertura antiCovid. Questo sforzo imponente garantito dal nostro sistema ha riguardato l'organizzazione di tutta la catena logistica di raccolta da tutte le regioni italiane e di trasferimento dei farmaci, funzione che ci è stata riconosciuta dal governo con la visita a Palmanova dell'allora premier Draghi. La donazione di una nuova ambulanza - ha concluso l'assessore - è un ulteriore prezioso tassello nell'ambito di impegno nell'assistenza e nel sostegno all'Ucraina che la Regione ha prodotto e continuerà produrre nella speranza che prevalga la diplomazia e che le armi tacciano al più presto". L'operazione Tom - Trieste abbraccia Mykolaiv - promossa dal Comune di Trieste è scattata nel marzo del 2022 e si è articolata da allora in una raccolta di donazioni, in due convogli di aiuti umanitari, doni per i bambini della città ucraina e la consegna di una prima ambulanza, sempre in collaborazione con Asugi, lo scorso agosto. Alla conferenza stampa sono intervenuti, oltre a Riccardi, l'assessore comunale al Bilancio Everest Bertoli, il direttore generale di Asugi Antonio Poggiana, il responsabile delle Emergenze sanitarie territoriali Alberto Peratoner, il direttore dell'Anestesia e Terapia intensiva Umberto Lucangelo e la responsabile dell'operazione Tom Beatrice Micovilovich. ARC/PPH/al