Ud S. Gottardo: Zannier, nuova area stazione è funzionale e strategica

Udine, 28 nov - "L'intervento svolto dal Comune di Udine nell'area della stazione ferroviaria di San Gottardo è stato il miglior modo per recuperare un sito degradato rendendolo centrale e funzionale all'interno di una progettualità più ampia. Sviluppare piani strategici che mettano al centro l'intermodalità e l'interscambio con la mobilità lenta amplia la possibilità di fruizione del territorio, creando così un vantaggio per la collettività". Lo ha detto oggi a Udine l'assessore alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier, che ha partecipato all'inaugurazione della nuova area di interscambio nel sito della stazione ferroviaria di San Gottardo. La Regione ha partecipato al progetto sdemanializzando parte dell'area interessata dai lavori. "Un esempio - ha sottolineato Zannier - di come le Amministrazioni riescano a unire le forze, superando le rispettive competenze per mettere a frutto opere di ampio respiro nell'interesse pubblico". L'intervento ha avuto un costo complessivo di 425mila euro e ha portato, nello specifico, alla realizzazione di un parcheggio di interscambio, di un sito di fermata della linea urbana di trasporto pubblico locale e di un nuovo accesso alla Strada regionale 54 per consentire l'ingresso del bus e degli utenti al nuovo piazzale. È stato inoltre adeguato l'accesso esistente al piazzale per consentire le manovre di uscita dei mezzi dal parcheggio verso via Cividale. Prevista, infine, la collocazione di postazioni per il noleggio di auto e bici elettriche. ARC/PAU/al