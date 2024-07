Udinese: Fedriga, con IosonoFvg su maglie visibilità esponenziale

Bini, per il secondo anno un'operazione promozionale vantaggiosa per Fvg Lignano Sabbiadoro, 16 lug - "Sono orgoglioso di vedere sulle maglie del Campionato di serie A il marchio 'Io sono Friuli Venezia Giulia' abbinato a un pezzo di storia dello sport e di futuro di questa regione quale è l'Udinese Calcio: la partnership avviata lo scorso anno è un'operazione che guarda al territorio con la valorizzazione delle eccellenze della nostra regione, ma ha anche un'impronta fortemente commerciale e vantaggiosa dal punto di vista economico perché ci permette di raggiungere un'enorme visibilità. Su questo solco vogliamo continuare a lavorare per fare conoscere sempre di più il Friuli Venezia Giulia, dando nuove opportunità alla comunità regionale". Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga alla presentazione della nuova maglia dell'Udinese calcio a Lignano Sabbiadoro: a caratterizzare la divisa del club friulano, che torna a presentare le tradizionali bande verticali bianconere, è il richiamo alla casacca indossata nella stagione 1995/96, prima delle trenta consecutive nella massima serie oltre alla celebrazione di una speciale ricorrenza: i 30 campionati di fila in Serie A. Una striscia che, attualmente, solo Inter, Lazio, Milan e Roma possono vantare. Per la nuova stagione la maglia ha il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia proprio al centro. "Già lo scorso anno, il primo in cui abbiamo aumentato la presenza nella partnership con l'Udinese, sono stati raggiunti risultati importantissimi in termini di visibilità e ritorno promozionale" ha sottolineato Fedriga, confermando come l'investimento abbia permesso al Friuli Venezia Giulia di essere presenti sulle piattaforme globali e sui palcoscenici internazionali. La scelta dell'Amministrazione regionale di abbinare il nome della Regione allo sport, rappresentato da Udinese Calcio ai massimi livelli, è stata confermata sia dal governatore che dall'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini. "Per il secondo anno la Regione è main sponsor di Udinese Calcio e non c'è dubbio - ha affermato Bini - che la maglia bianconera sia un veicolo promozionale in grado di raggiungere milioni di persone: stiamo lavorando tanto per la promozione e stiamo raccogliendo i risultati perché i trend di crescita del nostro turismo, soprattutto nel periodo post pandemico, poche altre regioni possono vantarli". ARC/EP/al