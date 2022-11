Unesco: Gibelli, festa S.Martino conferma clima positivo per Collio

Dolegna del Collio, 11 nov - "Il clima respirato oggi in occasione di San Martino e della concomitante Giornata del Ringrazimento a Dolegna del Collio conferma l'ottimismo con cui la comunità locale sta accompagnano la candidatura del Collio-Brda a patrimonio mondiale dell'umanità Unesco. Comuni, istituzioni, imprese, mondo agricolo, cittadini tutti stanno lavorando con una grande consapevolezza che spero ci aiuti sia nell'obiettivo della candidatura, sulla quale andremo avanti in maniera ferma e determinata, che nella costruzione di GO!2025". È il pensiero dell'assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli che oggi a Ruttars di Dolegna del Collio ha preso parte alle celebrazioni della Giornata del Ringraziamento, appuntamento annuale che si svolge in concomitanza con San Martino per festeggiare la chiusura dell'anno agrario. Dopo la celebrazione della messa nella locale chiesetta di Santi Vito e Modesto, si è tenuto il raduno e la benedizione dei trattori nella tenuta vitivinicola Jermann, dove a seguire si sono svolte le consegne del 26. Falcetto d'oro e della 21. Foglia d'oro, alla presenza di diverse autorità, degli imprenditori della zona e dei sindaci di Dolegna del Collio, Prepotto, San Lorenzo Isontino e Mariano del Friuli. Il Falcetto d'oro 2022 è andato al professor Roberto Zironi, docente del Corso di laurea in viticoltura e enologia dell'Università di Udine, che in 30 anni ha formato 1200 enologi (pari al 16% degli enologi italiani); la Foglia d'oro, riconoscimento attribuito dal Comune di Dolegna, è andato invece al Consorzio di bonifica della Venezia Giulia per l'opera di tutela e ripartizione delle acque in una delle annate più difficili per l'agricoltura per le criticità dovute a inflazione, emergenza incendi sul Carso e siccità. ARC/SSA/al