Unità Italia:Callari, valori Costituzione Bandiera e Inno indicano via

L'assessore a Gorizia ha poi preso parte al tavolo del Centro coordinamento soccorsi (Ccs) per il brillamento e la rimozione di alcuni ordigni lungo la Transalpina Gorizia, 17 mar - "Oggi come non mai è importante ribadire i valori che ci fanno comunità unita: quelli espressi e incarnati nella Costituzione, nell'Inno d'Italia e nella nostra Bandiera. Principi che, anche attraverso la nostra quotidiana condotta, come uomini e donne delle Istituzioni, come cittadini e come italiani, devono ispirarci. Per diventare un vivo esempio per le nuove generazioni, affinché il sacrificio di tutti i patrioti che resero possibile l'unità della nostra Nazione non vada mai a perdersi". Lo ha sottolineato l'assessore regionale al Patrimonio, Demanio, Servizi generali e Sistemi informativi del Friuli Venezia Giulia, Sebastiano Callari, che questa mattina ha preso parte alla cerimonia dell'alzabandiera organizzata a Gorizia, in piazza della Vittoria, per la "Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera" istituita per ricordare e promuovere i valori della cittadinanza e per consolidare l'identità nazionale attraverso il ricordo e la memoria civica. Hanno partecipato alla cerimonia, tra gli altri, il prefetto di Gorizia Raffaele Ricciardi, il questore di Gorizia Luigi Di Ruscio, il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, autorità militari, associazioni combattentistiche e d'arma del territorio dell'ex provincia di Gorizia. Al termine dell'alzabandiera, l'assessore Callari ha poi preso parte al tavolo, istituito in Prefettura e coordinato dal prefetto, del Centro coordinamento soccorsi (Ccs) che questa mattina, e fino al termine delle operazioni - previste nel primo pomeriggio di oggi - resterà in costante contatto con l'omologo centro istituito in Slovenia per il brillamento e la rimozione di tre ordigni bellici rinvenuti lungo la Transalpina. "Un intervento delicato - ha detto a Callari, a margine -, che vede una perfetta intesa e la massima collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti per la parte italiana e per quella slovena per la buona riuscita dell'operazione". ARC/PT/gg