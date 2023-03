Unità Italia: Regione, giovani sanno raccogliere valori nostra Patria

Monfalcone, 17 mar - L'Unità nazionale, la Carta costituzionale, l'Inno italiano e il Tricolore sono valori fondamentali per il Paese che hanno il potere di conquistare i cuori. In molti sono caduti per affermare questi valori che sono alla base della nostra Patria. Un sacrificio che non è stato vano perché i giovani sono pronti a raccogliere quel testimone e a difendere i principi fondamentali della democrazia per immaginare un futuro sempre migliore. Questo il pensiero espresso dall'assessore regionale al Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi che questa mattina ha partecipato alle iniziative organizzate a Gorizia e a Monfalcone per celebrare la Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno di Mameli e della Bandiera italiana. Per l'esponente della Giunta essere presenti a queste cerimonie rappresenta un impegno che la Regione continua a mantenere con grande gioia. Insieme alle amministrazioni e alle istituzioni di Gorizia e Monfalcone stiamo coltivando - ha sottolineato - il benessere dei nostri concittadini, onorando il ricordo di chi si è sacrificato per costruire un grande Paese come l'Italia. ARC/RT/pph