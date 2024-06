Università: Rosolen, al via domande riduzione costi iscrizione master

Ammontare del contributo fino a 3500 euro. Pubblicato il bando su sito dell'ArdisPordenone, 24 giu - È stato pubblicato sul sito di Ardis, l'Agenzia regionale per il diritto allo studio (www.ardis.it) il bando per l'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza ai master di I e di II livello avviati dalle Università degli Studi di Trieste e di Udine, dal Conservatorio "Tartini" o a corsi di specializzazione e di perfezionamento della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati-Sissa.Lo ha comunicato l'assessore regionale all'istruzione Alessia Rosolen, che al riguardo evidenzia "quanto sia costante l'impegno della Regione per il potenziamento delle competenze e delle abilità dei giovani laureati del territorio, fondamentale per favorire l'inserimento qualificato nel mondo del lavoro e per migliorare la competitività e la crescita del Friuli Venezia Giulia".L'avviso è aperto a tutti gli studenti laureati in possesso dei requisiti di reddito, ovvero con Isee non superiore a 35mila euro ed iscritti per l'anno accademico 2024/2025 ad un corso post-laurea tra quelli che prevedano almeno il 75 per cento delle lezioni in presenza. L'ammontare del contributo corrisponde al 40 per cento del costo di iscrizione fino ad un massimo di 3.500 euro. È possibile presentare domanda, a partire dal 13 giugno scorso, facendo riferimento ai siti istituzionali degli Atenei e degli altri enti di alta formazione che erogano il master. Il termine di chiusura di presentazione dell'istanza coincide con quello fissato da ciascuna istituzione per l'iscrizione al master o corso di specializzazione e di perfezionamento per il quale viene richiesto il contributo.Lo studente, per vedersi riconosciuto il sostegno, deve partecipare in presenza ad almeno il 70 per cento delle ore di lezione e conseguire il titolo al termine del corso. Le graduatorie dei beneficiari del contributo vengono pubblicati sul sito di Ardis entro il 31 dicembre 2024. Per Informazioni: www.ardis.fvg.it ARC/Com/AL