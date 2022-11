Università: Rosolen, Collegio Fonda può diventare struttura di merito

L'assessore all'inaugurazione dell'Anno accademico a Trieste Trieste, 25 nov - "Auspico che il Collegio Fonda riesca ad ottenere il riconoscimento di collegio universitario di merito, anche in virtù dell'attività svolta, improntata meritoriamente alla multidisciplinarietà e all'ambizione di lavorare da oltre vent'anni all'ampliamento dei propri obiettivi". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale all'Istruzione, ricerca e università Alessia Rosolen in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico 2022/2023 del Collegio universitario Luciano Fonda. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, uno degli obiettivi raggiunti è stato quello di avviare una politica di apertura del Collegio anche ai migliori studenti delle scuole secondarie superiori nell'ambito dei percorsi di orientamento e di inserimento. "In Italia - ha aggiunto Rosolen - l'accesso agli studi universitari avviene in ritardo rispetto agli altri paesi europei, nei quali il diploma di scuola superiore viene conseguito in quattro anni e non in cinque come da noi. Questo rappresenta un gap che bisognerà cercare di colmare, nell'ottica di rafforzare gli indici di competitività del nostro sistema di alta formazione". In conclusione l'assessore ha augurato al Collegio Fonda di consolidare quel percorso virtuoso che è stato intrapreso, aprendo ai giovani le strade della conoscenza e rafforzando il legame con la città. ARC/GG/al