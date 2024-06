Università: Rosolen, da Regione 400mila euro per assegni di ricerca

Trieste, 17 giu - Ammontano a 400mila euro le risorse stanziate dalla Regione Friuli Venezia Giulia ed equamente distribuite tra Università degli studi di Trieste e di Udine per progetti di ricerca nei settori umanistici e delle scienze sociali."L'Amministrazione regionale continua a investire nei talenti e a promuovere la visibilità nazionale e internazionale del proprio sistema universitario, favorendo lo sviluppo del capitale umano e la sua occupabilità", ha dichiarato l'assessore regionale all'università Alessia Rosolen commentando la misura."Il futuro del nostro territorio risiede anche nella capacità di saper affrontare le sfide che ci attendono e di investire nel nostro sistema scientifico potenziando il collegamento tra atenei, enti di ricerca e impresa - ha evidenziato Rosolen -. Con queste risorse intendiamo sostenere il talento dei nostri studenti, promuovendo per loro opportunità concrete di sviluppo e apprendimento".Potranno richiedere l'assegno di ricerca alle due università, tramite un avviso in uscita entro novembre 2024, tutti i ricercatori con età non superiore a 40 anni, residenti o presenti per ragioni di studio o di lavoro in Friuli Venezia Giulia.Le selezioni per l'assegnazione degli assegni di ricerca saranno effettuate direttamente dagli atenei che ricevono dalla Regione le risorse per il loro finanziamento. I progetti di ricerca, otto per ciascuna università, avranno una durata compresa tra 12 e 36 mesi e dovranno fare riferimento a specifici ambiti individuati dagli atenei. ARC/COM/ma