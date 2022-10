Università: Rosolen, dialogo scienza-politica per sviluppo sostenibile

Udine, 24 ott - "Il dialogo tra scienza e politica è indispensabile per il progresso. In questo senso, il progetto 'Resilienhance program' intende fornire il suo contributo nella giusta direzione rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dall'agenda Onu 2030. Una sede, anche virtuale, dove esperti in diversi campi discutono per proporre ai politici strumenti, metodi e approcci per rafforzare la resilienza territoriale agli eventi avversi e alle situazioni critiche, nel contesto della complessità e del rischio sistemico e per sviluppare azioni legate alla prevenzione". È il saluto che l'assessore all'Università, Alessia Rosolen, ha portato questa mattina a Udine in occasione del lancio della piattaforma dell'area centro europea sulla resilienza ai disastri per lo sviluppo sostenibile, primo passo di un programma di collaborazione attivato tra Iniziativa centro europea (Ince) e Università di Udine con il supporto della Regione. Il progetto, coordinato dalla cattedra Unesco dell'Ateneo friulano, coinvolge esperti internazionali che si riuniscono, tra oggi e domani, per elaborare raccomandazioni rivolte ad amministratori e decisori politici che operano in aree esposte a rischi. In tutto 20 docenti che operano nelle cattedre Unesco di vari Paesi dell'area centro europea, in varie agenzie delle Nazioni unite, nella Protezione civile nazionale e regionale e ricercatori dell'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (Ogs) di Trieste. "Lo sviluppo sostenibile - ha dichiarato Rosolen - è uno degli assi portanti dell'azione politica e amministrativa attuale e futura a livello europeo, nazionale, regionale e locale. La Commissione europea, guidata da un vademecum di 17 obiettivi, ha presentato numerose proposte politiche che porteranno l'Unione europea su un percorso più solido verso la sostenibilità, l'uso razionale delle risorse e l'equità sociale. È quindi importante che la scienza offra il suo contributo alla politica e ai suoi amministratori per affrontare i problemi con adeguati strumenti e consapevolezza". Rosolen ha successivamente rimarcato la necessità di superare gli stereotipi in cui si immagina la sostenibilità in contrapposizione allo sviluppo, ridotto spesso solo alla dimensione economica. "La scienza ci può aiutare - ha osservato l'assessore -. La politica deve essere maggiormente consapevole e porre in essere azioni concrete, il sistema produttivo deve crederci e investire, la società civile deve essere sensibile a questi temi e coerente nel suo operare". L'intervento del rettore dell'Università di Udine, Roberto Pinton, ha invece evidenziato come la nuova collaborazione per lo sviluppo sostenibile si ispiri alla sinergia messa in atto per la ricostruzione post terremoto del 1976, "esempio ante litteram di resilienza ai disastri". "L'evento che inauguriamo oggi - ha affermato infine Stefano Grimaz, direttore della Cattedra Unesco di Uniud - riconosce il ruolo che la Cattedra Unesco del nostro Ateneo riveste a livello internazionale nel settore della sicurezza per la riduzione dei rischi di disastro e la resilienza". ARC/PAU/al