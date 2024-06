Università: Rosolen, online il bando per borse di studio e alloggi

Trieste, 21 giu - Pubblicato sul sito di Ardis, l'Agenzia regionale per il diritto allo studio, il Bando Unico per l'assegnazione di servizi e benefici per l'anno accademico 2024/2025: borse di studio e alloggi, ma anche contributi per la mobilità internazionale, per gli studenti iscritti alle Università di Trieste e Udine, ai Conservatori "Tomadini" e "Tartini" e all'Accademia di Belle Arti "G.B. Tiepolo" di Udine.L'assessore regionale all'Istruzione Alessia Rosolen ha spiegato che "gli importi delle borse studio, rispetto allo scorso anno accademico, sono stati ulteriormente incrementati fino a un massimo dell'8,1%, e sono state confermate le maggiorazioni del 15% per gli studenti economicamente più svantaggiati e del 20% sia per le studentesse che si iscrivono alle lauree Stem sia per gli studenti con disabilità","Per ottenere i benefici - ha proseguito l'esponente della Giunta - gli studenti dovranno essere in possesso dei requisiti di merito e di reddito. I requisiti economici anch'essi aumentati rispetto all'anno accademico 2023/2024, sono: Isee 27.726,79 euro, Ispe 60.275,66 euro.È possibile presentare domanda online attraverso il sito di Ardis (www.ardis.fvg.it) a partire dal 15 luglio 2024. Il richiedente deve essere in possesso di un'identità digitale attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (spid), oppure la Carta di identità elettronica (Cie).C'è tempo fino alle ore 13.00 del 19 settembre 2024 per le borse studio; il contributo per la mobilità internazionale deve essere, invece, richiesto entro il 7 aprile 2025. Per i posti alloggio i termini variano a seconda dell'anno di iscrizione dello studente: matricole entro il 27 agosto 2024, 1° agosto per gli studenti iscritti agli anni successivi, 6 settembre per gli studenti con il solo requisito di iscrizione (solo sede di Gemona del Friuli)."La domanda online è unica - ha sottolineato Rosolen -, gli studenti che intendono chiedere più benefici devono compilare la domanda una sola volta selezionando tutte le misure d'interesse. La domanda riferita a più benefici deve essere presentata perentoriamente entro la scadenza del primo termine previsto dal bando".I termini sono perentori la compilazione oltre il termine comporta l'esclusione della domanda.Maggiori informazioni sono reperibili sul sito web di Ardis (www.ardis.fvg.it) dove sono presenti la guida alle domande e il riepilogo delle scadenze. ARC/COM/ma