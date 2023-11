Università:Rosolen, raddoppiato servizio pasti studenti Poli goriziani

Ristorazione attivata anche a Udine in via Santa Chiara



Trieste, 17 nov - "Da lunedì 20 novembre riprende e raddoppia il servizio di distribuzione pasti per gli studenti che frequentano i poli universitari di Gorizia. In quella data infatti riprende il servizio di distribuzione pasti presso il polo dell'Università di Trieste di via Alviano, ma contemporaneamente - per la prima volta - verrà garantito il servizio presso il polo dell'Università di Udine in via Santa Chiara".



Lo ha reso noto l'assessore regionale all'Università Alessia Rosolen.



Il servizio sarà operativo dal lunedì al venerdì a pranzo con pasti monoporzione veicolati che dovranno essere prenotati sulla app "bookAmeal", creata appositamente per la fruizione dei pasti nelle mense e nei punti di ristoro convenzionati con ARDiS, Agenzia regionale per il diritto allo studio; i pasti andranno prenotati entro le ore 9.00 del giorno della consumazione e saranno disponibili, come nelle altre mense ARDiS dei menù speciali per intolleranze certificate. I pagamenti dei pasti devono essere fatti nel borsellino elettronico disponibile sia nella app, che nel profilo personale dello studente sul sito internet di ARDiS. Con il medesimo borsellino potranno essere consumati i pasti in entrambi i punti di ristoro dei due poli universitari goriziani.



In via Alviano i pasti potranno essere consumati nell'aula attrezzata già a disposizione nell'ala nuova del complesso con queste modalità: dalle 12.15 alle 13.45 con pasti serviti da un addetto. L'orario di somministrazione potrà variare a seconda dell'affluenza al servizio.



Per il polo dell'Università di Udine il punto di ristoro è collocato al piano terra lato sinistro del chiostro interno rispetto all'ingresso di via Santa Chiara. I pasti saranno disponibili nei contenitori termici attrezzati presso la sala e si potranno ritirare dalle 12.30 in poi: un contenitore attivo manterrà i pasti caldi alla temperatura adeguata, mentre in un contenitore neutro saranno mantenuti, alla temperatura prevista, gli alimenti freddi. I pasti monoporzione saranno identificati con il nome dell'utente che ha prenotato. I contenitori rimarranno presso lo spazio dedicato fino al giorno successivo alla prenotazione per essere sostituiti dal personale incaricato con quelli contenenti i pasti delle nuove prenotazioni.



Gli studenti pagheranno in base alla tariffa identificata dalla loro fascia ISEE Universitario: ? 2,30, ? 3,90 e ? 5,10. Si stima che verranno erogati cento pasti complessivi al giorno.



"L'apertura del punto di ristoro del polo universitario di Santa Chiara accanto a quello aperto nel polo di via Alviano - così Rosolen - è il risultato di un significativo impegno da parte della Regione nel venire incontro alle richieste degli studenti universitari di Gorizia. In particolare, il punto di ristoro di via Santa Chiara viene incontro a consolidate richieste dell'ateneo friulano per i suoi studenti e anche per i suoi dipendenti: in prospettiva, infatti, anche il personale dell'Università di Udine potrà accedere al servizio di ristoro come utente esterno".



Soddisfazione è stata espressa anche da Pierpaolo Olla - direttore generale di Ardis FVG - secondo il quale è molto importante garantire il servizio agli studenti ed al personale di entrambi gli atenei, riuscendo in tal modo a concretizzare l'impegno dell'ente a garantire servizi sempre più adeguati alle crescenti necessità della comunità studentesca a supporto dell'elevata qualità dell'offerta didattica accademica. ARC/Com/pph