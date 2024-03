Urbanistica: Amirante, paesaggio non è unico aspetto, più autonomia

Udine, 19 mar - "Con questa norma ci distinguiamo da chi vuole sottomettere tutta la materia urbanistica al solo aspetto paesaggistico che è certamente importante ma non è l'unico aspetto di sviluppo di un territorio". Così in sintesi l'assessore regionale a Infrastrutture e territorio Cristina Amirante ha centrato il cuore del dibattito che si è svolto stamattina in seno alla IV Commissione permanente del Consiglio regionale, chiamata a discutere e approvare il testo del disegno di legge 16 intitolato 'Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio". Oltre a inserire una serie di provvedimenti per semplificare, digitalizzare e armonizzare le norme regionali a quelle nazionali, "il corpo centrale del ddl - ha spiegato Amirante - riguarda la potestà tutta speciale della Regione di potersi riprendere di fatto la capacità di legiferare in materia urbanistica nel totale rispetto di quelle che sono le competenze dello Stato in materia di paesaggio. In questa cornice è necessario riprendere la capacità di incidere sullo sviluppo della propria regione attraverso la pianificazione urbanistica che durante l'epoca Serracchiani è stata completamente demandata al paesaggio, che è uno degli aspetti ma non l'unico". Riferendosi al Piano paesaggistico regionale, Amirante ha sottolineato che "il territorio non lo ha gradito ma lo ha vissuto come una usurpazione della capacità dei sindaci di sviluppare in maniera armonica i propri territori. Con la nuova legge vogliamo evitare che ci sia un utilizzo non corretto dello strumento legislativo urbanistico della Regione tale per cui si va a vessare ulteriormente i Comuni anche quando non c'è una volontà di modifica urbanistica dei propri piani locali". ARC/SSA/al