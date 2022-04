Usa-Fvg: Regione visita portaerei Truman, occasione di collaborazione

Trieste, 23 apr - La sosta tecnica operativa della portaerei Uss Harry S. Truman ha fatto sbarcare circa 4mila marinai con lo stupore per la bellezza della città di Trieste e dell'Italia negli occhi: si tratta di un'occasione importante per dare concretezza alla collaborazione tra la Marina Usa e quella italiana.Lo ha commentato l'assessore regionale alla Sicurezza al termine della visita alla portaerei americana in rada nel golfo di Trieste, dopo un periodo di due mesi di esercitazioni nel Basso Adriatico e nello Jonio con l'Aviazione militare greca.La portaerei fa parte del gruppo d'attacco Carrier Strike Group 8 con al comando il contrammiraglio Curt Renshaw che comanda una flotta composta anche di altre 6 unità navali e 9 squadroni di velivoli. Tecnicamente, la portaerei può ospitare fino a 7.500 soldati, è armata con 65 aerei ed elicotteri che hanno a disposizione una pista di decollo di 330 metri. ARC/EP/ma