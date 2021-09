Vaccinazioni: Regione, avanti con opera di convincimento su indecisi

Trieste, 14 set - I dati lo confermano: la vaccinazione si sta dimostrando l'unica strada per contrastare la pandemia. Per questo motivo la Regione non si fermerà nel cercare di convincere gli indecisi e i dubbiosi a fare quello che il 70 per cento dei cittadini del Friuli Venezia Giulia ha già fatto vaccinandosi.



Questo il concetto espresso oggi a Trieste dal vicegovernatore con delega alla Salute nel corso del focus 'Ritorno al futuro. La lezione del Covid e la medicina di domani' all'interno del Festival della Salute organizzato dal Gruppo editoriale Gedi.



Sollecitato dal direttore de Il Piccolo e del Messaggero Veneto, Omar Monestier, l'esponente della Giunta regionale ha ricordato come il Friuli Venezia Giulia storicamente si sia sempre dimostrata una regione con un minor numero di adesioni alle vaccinazioni rispetto alle altre. In particolare, relativamente all'ultima antinfluenzale pre-Covid, la percentuale del personale sanitario immunizzato non arrivò al 20 per cento.



Importante, come ha evidenziato il rappresentante dell'Esecutivo regionale, è stato il ruolo dei giovani in questa campagna vaccinale, che hanno risposto in maniera numericamente importante e in certi casi convincendo i loro stessi genitori a vaccinarsi.



Una delle lezioni apprese durante la pandemia, come ha detto ancora il vicegovernatore, è stata quella di toccare con mano la professionalità e la dedizione al lavoro dei professionisti e degli operatori della sanità, vittime del paradosso di essere prima stati acclamati come eroi e poi presi di mira dalle frange più estreme della galassia no-vax.



A tal riguardo l'esponente della Giunta ha inteso rivolgere un ringraziamento alle Forze di polizia impegnate nel controllo dell'ordine pubblico in un clima di tensione che ha visto minacciati alcuni operatori dell'informazione e i vertici della sanità pubblica statale e regionale. ARC/GG/pph