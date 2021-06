Vaccinazioni: Riccardi, 29.831 prenotazioni fascia 16-39 alle 12:00

Trieste, 3 giu - Sono 29.831 le persone appartenenti alla fascia d'età 16-39 che da stamani si sono prenotate per la vaccinazione anti-Covid in Friuli Venezia Giulia. Il dato, che fotografa la situazione alle ore 12:00, registra 11.071 prenotazioni nell'area della regione di competenza dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, 10.608 nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale e 8.152 nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale.Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.Per quel che riguarda le altre categorie, sempre relativamente alla giornata di oggi, ammontano a 1.409 le prenotazioni nella fascia 40-79, 263 in quella dei soggetti vulnerabili, 121 under 60 con patologie croniche, 111 operatori dei servizi pubblici essenziali, 106 del personale scolastico, 80 caregiver e soggetti ad alto rischio, 34 over 80, 30 operatori sanitari e 21 ospiti in strutture residenziali.I canali di prenotazione più usati sono stati: farmacie (14.289), online web-app (13.060) e call center (2.469). ARC/GG/al