Vaccini: il 4/9 seduta vaccinale per residenti Erto e Casso

Trieste, 27 ago - L'Azienda sanitaria Friuli Occidentale ha organizzato per sabato 4 settembre una seduta di vaccinazioni dedicata ai residenti del Comune di Erto e Casso. I vaccini saranno somministrati per tutta la mattina a partire dalle 9.30 nella sala dell'ex municipio, già utilizzata per l'esecuzione dei tamponi, grazie a un medico e 4 infermieri.



Lo ha annunciato il vicegovernatore con delega alla Salute confermando che il buon esito dell'operazione condotta ieri a San Leonardo, nelle Valli del Natisone, dall'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale testimonia l'utilità di azioni mirate di vaccinazione in loco per le zone più lontane dai centri vaccinali o difficilmente raggiungibili e per i piccoli borghi con una popolazione ridotta e dall'età elevata.



Per effettuare la vaccinazione non è necessaria alcuna prenotazione e quindi sarà sufficiente presentarsi all'ex municipio, nel rispetto delle indicazioni che verranno fornite nei prossimi giorni dal Comune per evitare assembramenti.



Al momento circa un terzo dei trecento abitanti del Comune di Erto e Casso è già stato immunizzato, quindi attraverso quest'operazione l'Asfo punta ad aumentare il numero di vaccinati evitando il disagio dello spostamento fino al più vicino centro vaccinale. ARC/MA/pph