Vaccini: Riccardi, 16.695 prenotazioni fascia 79-75 anni e vulnerabili

Palmanova, 24 mar - "Alle 12 di oggi le prenotazioni per le vaccinazioni a favore delle classi di età 79-75 anni e per le persone con vulnerabilità ammonta complessivamente a circa 16.695 unità".A darne informazione è il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi."In particolare, dal momento in cui sono state aperte le agende e fino ad ora, si sono prenotate 9.673 persone per la fascia di età 79-75 mentre per le categorie dei vulnerabili il numero di prenotazioni è di 7.022 unità, per un totale complessivo pari a 16.695"."Il sistema delle prenotazioni - aggiunge Riccardi - già testato nei mesi precedenti, sta rispondendo bene; l'elevato numero di prenotazioni nel giro di qualche ora dall'avvio delle aperture delle agende per queste nuove categorie di persone ne è una chiara testimonianza". ARC/AL/ma