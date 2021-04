Vaccini: Riccardi, 33.760 prenotazioni in due giorni

Per le tre categorie: vulnerabili, 79-75 e 74-70



Udine, 2 apr - "Alle 18.30 le prenotazioni per il vaccino anti Covid-19 destinato alle persone appartenenti alla fascia di età 74-70, ha raggiunto quota 6.383 che, sommate alle 954 della fascia 79-75 anni e alle 1.955 dei soggetti vulnerabili per patologia residenti in Friuli Venezia Giulia, raggiungono quota 9.292 prenotazioni. Il dato complessivo rilevato fra ieri e oggi, per tutte e tre le categorie è di 33.760".



Lo rende noto il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi.



"Nel dettaglio - spiega Riccardi - la seconda giornata per le prenotazioni dedicate alla categoria delle persone comprese nella fascia di età 74-70 anni è così suddivisa: 2.337 fanno riferimento all'Asfo, 1.526 all'Asufc e 2.520 all'Asugi. Infine, per quanto riguarda il dettaglio sulle sedi di prenotazione per tutte e tre le categorie fra ieri e oggi, si rilevano 27.738 adesioni effettuate nelle farmacie, 3.366 tramite call center, 56 in strutture private, 22 presso i medici di medicina generale e 2.578 negli sportelli delle strutture sanitarie e dei reparti". ARC/LP/ep