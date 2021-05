Vaccini: Riccardi, 602 adesioni alle 11.30

Pordenone, 1 mag - Sono 602 le adesioni odierne alla campagna vaccinale, secondo le rilevazioni aggiornate alle 11.30; per la maggior parte sono state effettuate attraverso la webapp (348).



A darne comunicazione è il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, che ha fatto il punto sull'andamento della campagna vaccinale.



Nel dettaglio dei numeri legati alle prenotazioni, 75 hanno riguardato coloro che hanno un'età compresa tra 60 e 69 anni, di cui 13 nel territorio dell'Asfo, 45 in quello dell'Asufc e 17 dell'Asugi. Quindi 19 prenotazioni sono state compiute da coloro che hanno un'età compresa tra 70 e 74 anni (2 Asfo, 15 Asufc e 2 Asugi), 4 nella fascia 75-79 (Asufc), mentre 5 sono state le prenotazioni degli ultraottantenni (1 Asfo, 3 Asufc e 1 Asugi).



Per quanto riguarda le altre categorie, le prenotazioni sono state 32 per i soggetti vulnerabili per patologia (7 Asfo, 18 Asufc e 7 Asugi), 430 under 60 con patologie croniche (85 Asfo, 217 Asufc e 128 Asugi), 23 caregiver e conviventi di soggetti ad alto rischio (2 Asfo, 15 Asufc e 6 Asugi), 8 per gli operatori sanitari e non sanitari (4 Asfo e 4 Asugi) e infine 6 operatori dei servizi pubblici essenziali (2 Asfo, 1 Asufc e 3 Asugi).



Per quanto riguarda le modalità di prenotazione del vaccino, sempre in base alle rilevazioni della giornata di oggi, 241 sono state effettuate nelle farmacie, 348 da webapp e 13 agli sportelli delle aziende sanitarie e nei reparti. ARC/AL/pph