Vaccini: Riccardi, 70% degli over 11 ha prenotato immunizzazione

Pordenone, 2 ago - "Coloro che sono in età vaccinabile, quindi dai 12 anni in su, e che hanno già aderito alla campagna di immunizzazione sono il 70 per cento della popolazione residente (762.928 su 1.090.674), valore che sale all'80 per cento se si prende in considerazione la fascia di età over 60. Quelli che abbiamo raggiunto fino ad ora in Friuli Venezia Giulia sono sicuramente dati importanti, ma che si trovano leggermente al disotto di 5-6 punti rispetto alla media nazionale. Il nostro intento deve essere quindi quello di superare, nel minore tempo possibile, questa distanza, rivolgendo il nostro appello ad immunizzarsi soprattutto a coloro i quali hanno più di 50 anni".



A darne notizia è il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi



"I dati a nostra disposizione - spiega il vicegovernatore - ci dicono che, a oggi, hanno aderito alla campagna vaccinale quasi 763 mila persone, cioè il 64 per cento dei residenti in regione; di questi, 728 mila unità hanno già ricevuto la prima dose mentre si sono sottoposti a ciclo completo 600.682 cittadini".



"Per quanto riguarda poi le prenotazioni tra prima e seconda dose - prosegue Riccardi - quelle in programma da oggi fino a martedì 10 agosto sono complessivamente 63.263, con un picco nella giornata di domani, martedì 3 agosto, dove se ne registrano 10.074 unità (di cui più della metà ha a che fare con la prima inoculazione)".



"Per raggiungere la quota di immunità - conclude il vicegovernatore - è necessario che la campagna prosegua spedita anche in questo periodo estivo, riducendo quel piccolo gap rispetto alla media nazionale. L'appello a vaccinarsi è rivolto in modo particolare a chi ha più di 50 anni, ovvero quella fascia di persone che, in mancanza di copertura, potrebbe essere a rischio maggiore di ospedalizzazione in caso di contagio". ARC/AL/pph