Vaccini: Riccardi, a Villa Manin inoculate 2229 dosi in due giorni

In 2158 casi utilizzata la monodose J&J, Pfizier a 71 persone



Palmanova, 17 mag - Sono stati complessivamente 2229 i vaccini inoculati nell'arco di due giorni all'interno dell'hub che la Regione ha allestito lo scorso sabato e domenica a Villa Manin.



A darne notizia è il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.



Del totale dei vaccini inoculati, nel 97 per cento dei casi è stata somministrata la monodose della Johnson&Johnson (2158 unità), mentre per la parte rimanente (71 dosi) è stato usato il farmaco della Pfizier a seguito dell'anamnesi compiuta dal medico. Nella prima giornata di sabato 15 maggio l'inoculazione è stata compiuta a 1116 persone, mentre il giorno successivo a 1113 persone.



Nel totale delle due giornate, gli uomini che si sono sottopostisi a vaccinazione sono stati complessivamente 1109 mentre le donne risultano essere 1120. ARC/AL