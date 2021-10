Vaccini: Riccardi, al via prenotazioni booster per personale sanitario

Trieste, 14 ott - Da oggi giovedì 14 ottobre è prenotabile la prestazione di vaccinazione Covid-19 booster Pfizer (la "terza dose") anche per tutto il personale del Servizio sanitario regionale, oltre che per il personale delle strutture residenziali per anziani e per gli ultraottantenni.



Lo rende noto il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.



Per tale richiamo, indipendentemente dal vaccino somministrato nel ciclo primario (Comirnaty Pfizer, Spikevax Moderna, Astra Zeneca Vaxzevria o Janssen J&J) sarà utilizzato solo il vaccino Comirnaty (Pfizer). Il booster è particolarmente raccomandato per gli operatori che lavorano in strutture a rischio alto/medio di Covid-19 e per gli operatori ultrasessantenni o in condizioni di fragilità, ma è prenotabile per tutto il personale del Servizio sanitario regionale e per gli operatori che svolgono le loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali, purché abbiano completato il ciclo vaccinale primario almeno 6 mesi fa.



La prenotazione può essere effettuata tramite farmacie, Cup, call center, e per i dipendenti del Servizio sanitario regionale tramite Cup Web.



Le date di apertura delle prenotazioni per la terza dose di richiamo/booster per tutti i cittadini in condizioni di fragilità e per quelli ultrasessantenni saranno a loro volta programmate nei prossimi giorni. ARC/PPH