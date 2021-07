Vaccini: Riccardi, aumento adesioni ma immunità gregge ancora lontana

Negli ultimi due giorni 3.482 prenotazioni tra under 40



Trieste, 29 lug - "Anche oggi i dati delle prenotazioni mettono in evidenza l'aumento di adesioni alla campagna vaccinale, soprattutto tra i giovani, anche se l'obiettivo dell'immunità di gregge è ancora lontano".



Lo ha dichiarato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi commentando l'andamento delle prenotazioni del vaccino per il Covid-19 relativi a ieri e oggi (fino alle ore 12).



"Negli ultimi due giorni, nonostante un lieve calo delle adesioni, più della metà delle prenotazioni è stata effettuata da under 40 - ha evidenziato il vicegovernatore -. Sono inoltre significativi i numeri della fascia tra 12 e 19 anni di età, che ha visto ben 1.808 prenotazioni: un dato che ci permette di guardare con maggiore ottimismo al prossimo futuro, soprattutto in considerazione del ritorno a scuola di settembre".



Complessivamente negli ultimi due giorni si sono prenotate 6.080 persone: 4.624 ieri e 1.456 questa mattina. Per quanto concerne l'età delle persone che hanno prenotato la vaccinazione si sta assistendo a una forte adesione dei giovani: ben 3.482 sono under 40.



"L'introduzione del Green pass ha sicuramente giocato un ruolo rilevante per convincere gli indecisi a vaccinarsi - ha spiegato Riccardi -, confermando il forte e giustificato desiderio di ritorno alla normalità anche tra i cittadini del Friuli Venezia Giulia".



Analizzando il dato degli ultimi due giorni nello specifico emerge che: 144 prenotazioni sono state effettuate da over 80; 296 da appartenenti alla fascia d'età tra 70 e 79 anni; 512 a quella 60-69 anni; 781 a quella 50-59 anni; 865 a quella 40-49 anni; 953 a quella 30-39; 1.048 a quella 20-29 anni e 1.481 a quella 12-19.



Per quanto riguarda la sola mattina di oggi a prenotarsi sono stati: 44 over 80; 96 persone d'età compresa tra 70 e 79 anni; 145 tra 60 e 69 anni; 172 tra 50-59 anni; 219 tra 40 e 49 anni; 204 tra 30 e 39; 249 tra 20 e 29 anni e 327 tra 12 e 19 anni. ARC/MA/al