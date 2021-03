Vaccini: Riccardi, bloccato lotto ABV2856 Astrazeneca in Fvg

Palmanova, 11 mar - "La Direzione centrale Salute ha provveduto a bloccare immediatamente in Friuli Venezia Giulia, a scopo precauzionale, l'utilizzo del lotto di vaccino Astrazeneca ABV2856 come da indicazione dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa)".



Lo rende noto il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi



"In relazione alla decisione di vietare l'utilizzo sul territorio nazionale del lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca - spiega il vicegovernatore - la Regione conferma di aver ricevuto un quantitativo di dosi del lotto segnalato. Dal momento in cui ci è giunta la comunicazione, le dosi in nostro possesso sono state poste immediatamente accantonate e messe a disposizione degli uomini del Nas che procederanno al sequestro". ARC/AL/pph