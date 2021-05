Vaccini: Riccardi, call center di prenotazione attivo 7 giorni su 7

Palmanova, 26 mag - "La vaccinazione per il Covid-19 può essere prenotata anche nel fine settimana attraverso il call center regionale, che risponde anche sabato e domenica. L'orario di attività del servizio nel fine settimana è infatti già stato ampliato per favorire l'adesione alla campagna vaccinale".



Lo ha ribadito il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, il quale ha spiegato che "normalmente il call center sospendeva le proprie attività dalle 14 del sabato fino alle 7 di lunedì mattina, ma l'orario è stato esteso anche al sabato pomeriggio, fino alle 17, e alla domenica, dalle 9 alle 17. Il numero 0434 223522 è quindi attivo 7 giorni su 7".



L'ampliamento dell'orario riguarda, però, solo la prenotazione telefonica della prima dose di vaccino per il Covid-19, mentre il call center mantiene gli usuali orari per tutte le altre attività di prenotazione, ovvero da lunedì a venerdì dalle 7 alle 19 e sabato dalle 7 alle 14.



"In questo modo si garantisce continuità di accesso anche attraverso questo canale di prenotazione del vaccino per il coronavirus, al quale si affiancano i Cup delle aziende sanitarie, le farmacie territoriali e la webapp raggiungibile dal sito della Regione (vaccinazioni-anticovid19.sanita.fvg.it). Rinnovo quindi l'invito a tutti i cittadini che rientrano nelle categorie per le quali si è già aperta la campagna a vaccinarsi". ARC/MA/pph