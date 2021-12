Vaccini: Riccardi, da 4/12 aperte prenotazioni su liste riservate

Utilizzabili da personale scolastico, Forze dell'ordine, over 80, fragili e care giver



Pordenone, 2 dic - "Dalle 8 di sabato 4 dicembre, oltre che per gli operatori della sanità, sono aperte le prenotazioni su liste riservate agli appartenenti alla scuola, Forze dell'ordine, over 80, soggetti fragili e loro care giver".



A darne notizia è il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.



"La vaccinazione - spiega Riccardi - può essere prenotata agli sportelli Cup delle Aziende sanitarie, nelle farmacie abilitate, tramite il Call center regionale allo 0434/223522 attivo da lunedì a venerdì dalle 7 alle 19 e il sabato dalle 8 alle 17 o con la webapp https://vaccinazioni-anticovid19.sanita.fvg.it/prenotazione/ ARC/AL/ma