Vaccini: Riccardi, da domani prenotabili dosi booster da 12 anni in su

Trieste, 9 gen - "Da domani, lunedì 10 gennaio, sarà possibile prenotare la dose booster a partire dai 12 anni di età, con il vaccino Comirnaty/Pzifer. Le prenotazioni della vaccinazione dose booster possono essere effettuate mediante tutti i canali in uso: call, center, Cup, farmacie e Webapp".Lo ha reso noto il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi."Il Servizio sanitario regionale - ha rilevato Riccardi - è fortemente impegnato a garantire la priorità per i soggetti più vulnerabili e per coloro i quali devono essere vaccinati per ottemperare all'obbligo vaccinale; pertanto la disponibilità di appuntamenti potrà essere limitata e le dosi disponibili verranno preferibilmente somministrate alle persone non vaccinate e alle seguenti categorie che non abbiano ancora ricevuto la dose booster: i soggetti con patologia che determina fragilità, gli ultraottantenni e i soggetti con obbligo vaccinale"."Vista l'ampiezza della platea vaccinabile - ha concluso il vicegovernatore -, si raccomanda ai cittadini che necessitano del Green pass per lavoro e spostamenti di non attendere gli ultimi giorni prima della scadenza della certificazione in parola poiché la prenotabilità potrebbe non essere garantita". ARC/Com/pph/al