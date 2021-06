Vaccini: Riccardi, da oggi modificabile data appuntamento seconda dose

Tramite i siti di Asugi, Asufc, Asfo possibile anche recuperare somministrazioni cancellate



Trieste, 25 giu - "Da oggi sarà possibile richiedere online, attraverso i siti web delle tre Aziende sanitarie, lo spostamento o il recupero della prenotazione dell'appuntamento per la somministrazione della seconda dose di vaccino per il Covid-19".



Lo ha annunciato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, evidenziando che "questa modalità online è l'unica attraverso la quale i cittadini possono modificare la prenotazione del richiamo vaccinale o recuperare la prenotazione che era stata annullata da coloro che non hanno voluto sottoporsi alla vaccinazione eterologa".



Riccardi ha quindi spiegato che "la procedura è molto semplice: basta accedere al sito web dell'azienda sanitaria di competenza e attraverso un link si viene indirizzati alla pagina specifica, dove bisogna indicare oltre ai dati anagrafici, la motivazione della richiesta e le informazioni relative alla prima dose". ARC/MA/ep