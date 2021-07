Vaccini: Riccardi, dosi a calciatori Triestina esempio per giovani

Trieste, 13 lug - Visita lampo quest'oggi del vicegovernatore della Regione con delega alla salute Riccardo Riccardi all'hub allestito nella centrale idrodinamica di Trieste dove erano attesi i vertici societari e giocatori della Triestina calcio per sottoporsi alla vaccinazione anticovid con siero mRna. Alla presenza del direttore generale di Asugi Antonio Poggiana e dell'amministratore unico della formazione alabardata Mauro Milanese, il vicegovernatore ha voluto evidenziare l'importanza del gesto compiuto dalla squadra, che può essere di esempio per molti altri coetanei dei calciatori. "Quella di oggi - ha detto Riccardi a margine dell'incontro - è stata l'occasione in cui ribadire l'importanza che anche i più giovani si sottopongano alla vaccinazione. I giocatori della Triestina calcio possono rappresentare un esempio per tanti loro pari età, affinchè nella nostra regione si possa marciare spediti verso l'incremento del numero di persone che si sono sottoposte ad inoculazione e di conseguenza il raggiungimento dell'immunità di gregge. A tutti gli atleti e alla società va il ringraziamento della Regione perché è solo compiendo uno sforzo collettivo che potremo ottenere il traguardo prefissato, con il quale arginare le conseguenze della pandemia ancora in atto". ARC/AL