Vaccini: Riccardi, dosi e regole, vincoli per fragilità

Palmanova, 8 mar - "Vorremmo poter allargare la campagna d'immunizzazione anti-Covid ai soggetti estremamente fragili, agli immunodepressi, all'area della vulnerabilità ma dobbiamo fare i conti, allo stato attuale, con le regole previste dal piano nazionale e con la mancanza di dosi vaccinali che non dipendono dalla Regione. L'Amministrazione regionale ha già stabilito, derogando dalle linee nazionali, di prevedere tra le categorie prioritarie da sottoporre a vaccinazione nella fase 2, le persone con disabilità accolte nei servizi residenziali e semiresidenziali. Per altre categorie dobbiamo attenerci non solo alla disponibilità dei vaccini ma a quanto previsto dal piano nazionale che siamo tenuti ad adottare rispettando le priorità in esso contenute".



Lo ha detto il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, durante l'incontro in videoconferenza con i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil volto ad approfondire le linee di gestione 2020-2021 delle Aziende sanitarie e il piano vaccinale.



"Abbiamo derogato al decreto nazionale vaccinando i disabili in struttura e se avessimo dovuto aspettare le indicazioni previste nel piano nazionale avremo dovuto completare l'immunizzazione per gli over 80 che, ricordo, sono stati definiti come la categoria più a rischio" ha rimarcato Riccardi ribadendo l'impossibilità attuale di poter vaccinare tutti. "Possiamo lavorare solo sui vaccini disponibili e sulle regole con una campagna vaccinale condizionata dalle disponibilità delle dosi che ci vengono assegnate su base settimanale e di cui apprendiamo le quantità solo qualche giorno prima della consegna. E' su queste basi che riusciamo a fare la programmazione".



Riccardi non ha nascosto la preoccupazione per l'incremento del contagio su tutto il Paese e per la pressione sulle strutture ospedaliere: "il personale sanitario non si contagia più, ed è uno dei risultati della campagna vaccinale accanto al crollo dei contagi nelle case di riposo, ma lavora con la fatica di un anno molto duro alle spalle".



Quanto al tema delle risorse per il sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia sollevato dai sindacati, Riccardi ha informato su come esse siano state implementate rispetto a quelle previste dalla legge di bilancio di previsione dello scorso anno e "ne verificheremo l'andamento per coprire con l'assestamento di bilancio ulteriori necessità". Ha poi condiviso la preoccupazione espressa anche dalle parti sindacali sulla necessità di valorizza i dipartimenti di prevenzione.



Sul punto il vicegovernatore ha sottolineato l'importanza di ridare a queste ultime strutture un ruolo centrale perchè trascurate per troppi anni, ed ha poi specificato la necessità di declinare le attività di programmazione negli atti aziendali. Riccardi ha anche auspicato di poter trovare un accordo con i medici di medicina generale.



Quanto ai vaccini, dall'inizio della campagna, 72 giorni fa, sono state quasi 134.000 le dosi somministrate: con 80.000 dosi è stato completato il ciclo con la doppia inoculazione per 40.000 persone mentre sono 54.000 le prime somministrazioni. La campagna vaccinale sul personale sanitario delle Aziende e sul personale delle strutture per anziani e loro ospiti, ad oggi, registra 42.000 dosi al personale sanitario su 45.000 prenotazioni e mostra percentuali diverse: 97% di chi si è prenotato per i sanitari e l'84% per il personale non sanitario.



Sono stati 7.500 gli ospiti delle case di risposo che hanno ricevuto il vaccino. Con Pfizer e Moderna, dal 15 febbraio scorso è iniziata l'attività di inoculazione anche per gli over 80: si sono prenotati 70mila anziani e, di questi, a quasi 30mila è stata somministrata la prima dose di vaccino.



Il dato di ieri sulle vaccinazioni con Astrazenca ha visto, su 24.000 richieste del personale scolastico, 10.700 persone vaccinate (46% di chi ne ha fatto richiesta), mentre per le Forze di polizia i vaccinati sono 3.700 su 4000 richieste. Infine è in corso un accordo sull'immunizzazione delle Forze armate con l'Esercito. ARC/LP/al