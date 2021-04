Vaccini: Riccardi, in due ore quasi 10mila prenotazioni tra 60-69 anni

Palmanova, 9 apr - "L'adesione alla campagna vaccinale da parte delle persone di età compresa tra 60 e 69 anni si è confermata positiva e in poco più di due ore sono state registrate oltre 9.500 prenotazioni per l'inoculazione della prima dose di vaccino AstraZeneca".Lo ha confermato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, evidenziando che dalle 7.00 di questa mattina alle 9.15, orario della rilevazione, attraverso i Cup, le farmacie e il call center telefonico regionale hanno prenotato la vaccinazione per il Covid-19 complessivamente 10.061 persone. Di queste 9.589 sono persone appartenenti alla fascia d'età 60-69 anni, per le quali la prenotazione è possibile da oggi; 232 appartengono alla fascia 70-74; 70 appartengono alla fascia 75-79 e 170 rientrano tra i soggetti vulnerabili.Delle 9.589 prenotazioni per la fascia 60-69, 8.041 sono state registrate dalle farmacie (84% circa). ARC/MA/ep