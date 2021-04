Vaccini: Riccardi, nuove sedi Asugi in corso di allestimento

Centri pronti dopo la metà aprile a Muggia, Aurisina e Ronchi dei Legionari



Palmanova, 2 apr - "Partiranno dalla seconda metà di aprile i nuovi centri vaccinali a Muggia, Aurisina e Ronchi dei Legionari. Le attività preparatorie per l'allestimento stanno procedendo: è già stato effettuato un primo sopralluogo e sono stati verificati i locali e la loro idoneità. Si stanno inoltre valutando tutte le eventuali necessità di ulteriori approfondimenti tecnici per rendere pienamente idonee le sedi alla somministrazione vaccinale".



Lo riferisce il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, indicando come i nuovi centri saranno attivi almeno fino alla fine di settembre, fatta salva l'eventuale proroga in relazione alle esigenze dell'andamento della campagna vaccinale anti Covid-19.



"L'apertura di altri siti dove somministrare i vaccini - chiarisce Riccardi - nasce dall'esigenza di procedere celermente con la campagna vaccinale. L'obiettivo è quello di potenziare i punti di accesso di prossimità per agevolare i cittadini a raggiungerli per essere immunizzati, tenendo sempre conto della disponibilità della fornitura dei vaccini".



Nel dettaglio si tratta delle palestre comunali di Ronchi dei Legionari, di Muggia (palestra G. Pacco in via Gabriele d'Annunzio) e di Aurisina in località Aurisina Cave. Tutte le strutture sono state rese disponibili in comodato gratuito dalle rispettive Amministrazioni comunali.



"Inoltre - riferisce Riccardi - grazie al sostegno della Fondazione CRTrieste, è in corso di organizzazione anche l'apertura del secondo centro vaccinale di Trieste nel Molo IV". ARC/LP/ep