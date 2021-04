Vaccini: Riccardi, prenotazioni a call center, Cup, farmacie e web app

Da oggi iniziate quelle per under 60 con comorbidità



Udine, 30 apr - Le prenotazioni per la vaccinazione anti Covid-19 riservate agli under 60 (dai 18 ai 59 anni) con comorbidità (Categoria 4 del Piano nazionale vaccini), ovvero persone affette da patologie o situazioni di compromissione immunologica che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19 seppur senza quella connotazione di gravità riportata per le persone fragili, possono essere effettuate attraverso il call center regionale (0434223522), gli sportelli Cup, le farmacie abilitate e la web app.



Non è possibile prenotarsi presso i medici di medicina generale.



Lo precisa il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi.



Nel dettaglio, a partire da domani, sabato 1 maggio, alle persone appartenenti alla "Categoria 4" dai 18 ai 59 anni inizieranno le somministrazioni del vaccino a mRNA (Pfizer o Moderna).



Le aree di patologie previste sono: malattie respiratorie, cardiocircolatorie, neurologiche, diabete/ altre endocrinopatie, Hiv, insufficienza renale, ipertensione arteriosa, malattie autoimmuni, malattie epatiche, cerebrovascolari e malattie oncologiche. ARC/LP/ep