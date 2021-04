Vaccini: Riccardi, Tolmezzo terza in Asufc per prime dosi a over 80

Palmanova, 12 apr - "È stata raggiunta una parte importante della popolazione a rischio della Carnia ma comunque è intenzione della Regione di moltiplicare le giornate di vaccinazione 'verticale' massiva nel centro di Tolmezzo in modo da consentire maggiore prossimità, riducendo la mobilità tra sedi vaccinali anche per le fasce di popolazione sotto gli 80 anni. Lo faremo appena possibile essendo condizionato dalla consegna dei flussi del vaccino".



Lo spiega il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi, rendendo noto che, ad oggi, il monitoraggio che l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale effettua sulle vaccinazioni distretto per distretto registra in Alto Friuli una buona copertura per quanto riguarda la prima dose inoculata agli over 80: Tolmezzo, infatti, con il 67,3% risulta al terzo posto dopo Codroipo (77,9%) e Cividale (72,4). ARC/EP/ma