Vaccini: Rosolen/Riccardi, al via prenotazioni personale Centri estivi

Trieste, 11 mag - Agende aperte da oggi per la prenotazione del vaccino anticovid a favore degli operatori ed educatori che presteranno servizio nei Centri estivi in partenza dal mese di giugno, nonché per coloro i quali, a vario titolo, avranno accesso alle strutture e collaboreranno con gli Enti gestori nell'organizzazione e nella conduzione delle attività per i minori.Lo comunicano l'assessore regionale all'Istruzione Alessia Rosolen e il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi in vista dell'imminente apertura dei Centri EstiviLa vaccinazione andrà prenotata al CUP online nella categoria "personale scolastico" e sarà necessario anche compilare un'autocertificazione di atto notorio scaricabile dal sito della Regione Fvg."Servono risposte veloci - sottolineano Rosolen e Riccardi - perché l'estate è alle porte. Il tempo è cruciale, a partire dalla pianificazione dei vaccini sia per gli educatori sia per coloro che accompagneranno i minori nei centri e nelle attività estive: la loro vaccinazione implica innanzitutto una tutela delle famiglie. In attesa che venga definito il quadro di riferimento nazionale e il protocollo di sicurezza per la riapertura dei Centri estivi a cui le Regioni dovranno attenersi, riteniamo strategico muoverci d'anticipo"."Alla luce dell'esperienza maturata lo scorso anno e dell'attuale situazione epidemiologica - continuano Rosolen e Riccardi - partecipando ai tavoli nazionali di definizione delle linee guida per attività ludico-ricreative per minori, abbiamo evidenziato la necessità di procedere ad una semplificazione delle procedure e della modulistica. Parallelamente, abbiamo incontrato i portatori di interesse per l'avvio dei Centri estivi nel territorio regionale, con i quali abbiamo condiviso la necessità di fare riferimento alla regolamentazione esistente che definisce un rapporto numerico educatore/minori più ampio rispetto a quanto previsto lo scorso anno"."A breve - concludono gli assessori - verrà pubblicata la nuova modulistica per la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) propedeutica all'avvio delle attività ricreative estive e le principali indicazioni per garantire la possibilità ai minori del Friuli Venezia Giulia di partecipare alle attività estive". ARC/COM/al