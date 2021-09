Vaccini: Vax day Uniud il 9/9 per studenti e personale

Giornata vaccinale al polo dei Rizzi in collaborazione con Regione e Asufc



Udine, 3 set - L'Università di Udine, in collaborazione con l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (Asufc) e la Regione Friuli Venezia Giulia, promuove una giornata vaccinale Covid19. Il Vax Day sarà dedicato sia agli studenti universitari iscritti all'ateneo sia al personale docente e non docente. Il punto vaccinale, allestito all'interno delle Grandi aule Feruglio del polo scientifico dei Rizzi, in via delle Scienze 212 a Udine, sarà aperto giovedì 9 settembre dalle 14 alle 17. Potranno aderire alla giornata vaccinale gli studenti italiani e straniere iscritti all'ateneo friulano, comprese le matricole che hanno completato almeno l'iscrizione on-line. La giornata è aperta anche al personale universitario. Le informazioni con le modalità per aderire al "vax day" e le relative istruzioni sono pubblicate sul sito istituzionale dell'ateneo e sono state diffuse tramite i canali istituzionali agli studenti e al personale. "L'auspicio mio e dell'intera università è che tutti possano tornare quanto prima a vivere l'università condividendone gli spazi, le strutture e i servizi in presenza - sottolinea il rettore Roberto Pinton - Questa iniziativa realizzata in ateneo grazie alla Regione e all'Asufc è una possibilità in più che ci permette di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza di un servizio essenziale come quello dell'istruzione". Il Vax Day Uniud si inserisce all'interno delle iniziative organizzate dall'Asufc per il personale universitario e che hanno previsto la possibilità di accesso diretto alla vaccinazione per personale e studenti.



"I Vax day sono un'occasione importante - spiega il direttore generale Asufc Denis Caporale - per portare avanti la campagna vaccinale: lo sforzo di tutti per realizzare queste giornate è notevole ma l'adesione si sta rivelando fondamentale e speriamo che personale e studenti colgano questa opportunità per ritornare quanto prima a una sorta di normalità anche nell'ambiente universitario, che deve vivere a pieno e quotidianamente la socialità e la condivisione".