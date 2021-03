Vaccino: Riccardi, da 24/3 prenotazioni genitori dei disabili under16

Agende aperte dalla stessa data anche per i caregiver



Palmanova, 24 mar - "I genitori e caregiver di persone vulnerabili o disabili gravi, queste ultime con età inferiore ai 16 anni, potranno prenotare il vaccino a partire da mercoledì 24 marzo".



A darne notizia è il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi.



"Poiché il vaccino non è prescrivibile ai minori di 16 anni - spiega Riccardi - a partire da mercoledì 24 marzo, i genitori e i caregiver di questi ragazzi appartenenti alle categorie 1A, 1B, 1C e 1D, possono prenotare direttamente la vaccinazione tramite il CUP delle Aziende Sanitarie e delle farmacie, oppure tramite il Call center al numero unico 0434-223522".



"Al momento della vaccinazione - chiarisce ancora il vicegovernatore - coloro che si sottoporranno all'inoculazione dovranno portare con sè il Modello A compilato e la specifica documentazione, quale ad esempio la certificazione Inps che attesta la disabilità grave o la lettera di dimissioni, in cui si certifichi la condizione di vulnerabilità del minore per patologia o disabilità grave (ex legge 104)". ARC/AL/ma