Vax Day: l'organizzazione delle operazioni di vaccino a Palmanova

Prossime dosi somministrate in cinque ospedali del Fvg Palmanova, 27 dic - Le operazioni di vaccinazione nella sede della Protezione civile di Palmanova sono espletate da una equipe coordinata dal dottor Michele Chittaro e composta da cinque infermieri e tre assistenti sanitari che si occupano della diluizione del farmaco e del'iniezione, a cui si affiancano tre medici che coordinano le varie attività. Ne dà notizia il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi Nella sala ottagonale sono state allestite cinque postazioni dove, ogni 10 minuti, si alternano altrettanti professionisti della sanità regionale che si sottopongono al vaccino. Terminata questa fase, la persona resta in osservazione per quindici minuti prima di lasciare il punto di intervento. Le operazioni per l'inoculazione delle prime 265 dosi hanno preso il via alle 9 circa e si dovrebbero concludere verso il tardo pomeriggio di oggi. Quando arriveranno le ulteriori dosi in regione, la vaccinazione si compirà in modo simile a quella odierna ma nei cinque ospedali del Friuli Venezia Giulia individuati quali siti in cui compiere la somministrazione al personale del sistema sanitario. I nosocomi saranno quello di Udine, Pordenone, Tolmezzo, Monfalcone e il Cattinara a Trieste. L'operazione si svolgerà nelle aree adibite ai prelievi, utilizzate nel pomeriggio per la vaccinazione. Anche in quel caso ci saranno delle squadre composte da un medico e almeno cinque vaccinatori. Per quanto riguarda le case di riposo, le procedure saranno leggermente diverse. Mentre gli operatori dovranno prenotare la giornata in cui sottoporsi al vaccino in uno degli ospedali del proprio territorio, agli ospiti invece la dose verrà somministrata all'interno della struttura in cui risiedono. Anche in questo caso verranno allestite apposite squadre di infermieri e medici che si recheranno nelle singole strutture per compiere le vaccinazioni. ARC/AL/pph