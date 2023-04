Vescovo Trieste: Roberti, Regione dà il benvenuto a mons. Trevisi

Trieste, 23 apr - "Porgo a nome della Regione Friuli Venezia Giulia a monsignor Enrico Trevisi i migliori auguri di buon lavoro alla guida della Diocesi di Trieste. Sono certo che saprà creare un legame forte con la comunità giuliana stabilendo rapporti saldi in una realtà interculturale e multireligiosa così ricca di storia e tradizione e affronterà le grandi sfide sociali e spirituali che ci interpellano in questi tempi complessi". Così l'assessore regionale Pierpaolo Roberti augura un buon lavoro al nuovo vescovo di Trieste Enrico Trevisi a margine della solenne cerimonia nella cattedrale di San Giusto che ha segnato l'avvio del suo ministero pastorale. "L'augurio - ha aggiunto Roberti - è di poter continuare nel solco del rapporto sempre proficuo di collaborazione costruito da mons. Crepaldi in tutti questi anni e proseguire, ognuno con il proprio compito, a cercare di rispondere al meglio alle esigenze della comunità". Il vescovo dopo l'incontro con le famiglie, i bambini e i ragazzi della diocesi al santuario mariano di Monte Grisa ha raggiunto la cattedrale di San Giusto dove è stato accolto dal suo predecessore e amministratore apostolico, monsignor Giampaolo Crepaldi. Sulla cui facciata era apposto il nuovo stemma, realizzato dall'artista toscano Pietro Marcucci. ARC/EP