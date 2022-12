Viabilità: a Fvg Strade 7,5 mln per interventi manutenzione

Trieste, 7 dic - Ammontano a 7,5 milioni le risorse destinate dalla Giunta regionale a Friuli Venezia Giulia Strade spa, con due distinte delibere, per l'aggiornamento dei lavori di manutenzione straordinaria e nuove opere per il 2022 (5 milioni di euro) e per l'integrazione al Piano triennale di manutenzione ordinaria delle strade statali e regionali (2,5 milioni).



Per quanto riguarda le manutenzioni ordinarie, i costi di realizzazione del programma vengono coperti con 2,6 milioni di stanziamento regionale e per la restante parte con economie aziendali ricavate da altre commesse, con eventuali riduzione dei piani di azioni (cosiddetto Fondo barriere).



L'impegno finanziario per le manutenzioni ordinarie si è reso necessario invece a causa dell'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia elettrica e per l'incremento delle attività di pulizia e smaltimento dei rifiuti abbandonati nelle pertinenze stradali. In dettaglio, la spesa aggiuntiva complessiva di 2.562.640 euro prevede 1.762.640 euro nel 2022 e 800.000 nel 2023. ARC/PPH/ma