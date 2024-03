Viabilità: Amirante, 300mila euro a Maniago per evento para-ciclismo

Udine, 23 mar - "L'Amministrazione regionale può concedere contributi ai Comuni per finanziare gli interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale e provvedere alla sistemazione delle strade interessate da eventi di rilevanza nazionale ed internazionale. È il caso della Uci Para-Cycling Road World Cup, 2° trofeo 'Mauro Valentini', che si svolgerà a Maniago a maggio e necessita di un percorso stradale sicuro". Così l'assessore regionale a Infrastrutture e territorio Cristina Amirante ha motivato la concessione di un contributo di 300mila euro al Comune di Maniago per la manutenzione delle pavimentazioni stradali interessate dall'evento para-ciclistico di livello internazionale. Il trofeo "Mauro Valentini" è in programma dal 16 al 19 maggio prossimi e il percorso di gara interessa interamente il territorio di Maniago, percorrendo tratti di viabilità comunale, ex-provinciale e regionale. Come ha spiegato ancora Amirante "assieme al Comune, abbiamo verificato la necessità di procedere al ripristino dei piani stradali al fine dell'adeguamento e della messa in sicurezza del percorso; gli interventi avranno luogo principalmente su via Dante Alighieri, via Arba e via dei Radici". ARC/SSA/ma