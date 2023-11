Viabilità: Amirante, a Fvg Strade fondi per sicurezza galleria Fara

Incontro con i sindaci della Valcellina per fare il punto su interventi lungo le strade del territorio Barcis, 29 nov - "I fondi che a breve stanzieremo con una apposita delibera di Giunta a favore di Fvg Strade, ci permetteranno di attuare una serie di interventi con i quali mettere in sicurezza la galleria Fara lungo la statale 251 della Valcellina". Lo ha annunciato l'assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante nel corso dell'incontro svoltosi oggi a Barcis tra i sindaci della Valcellina e il presidente della Magnifica comunità di Montagna. Alla presenza del primo cittadino Claudio Traina, dei colleghi di Montereale, Andreis, Cimolais, Claut, Erto e Casso e del presidente della Comunità Dino Salatin, l'esponente dell'esecutivo Fedriga ha dapprima ascoltato le richieste provenienti dal territorio per poi illustrare gli interventi che l'Amministrazione regionale ha già eseguito e quelli di prossima attuazione. "Quello di oggi - ha detto Amirante - è stato un incontro positivo perché ci ha consentito di compiere una esaustiva panoramica delle opere che stiamo portando avanti per dare sostegno alla viabilità in questa zona del pordenonese, sia per migliorarne la sicurezza ma anche per favorire il turismo. A breve, con una apposita delibera di Giunta, metteremo a disposizione di Fvg Strade nuovi fondi con i quali mettere in atto due interventi che riguarderanno la galleria Fara, ossia le analisi antincendio richieste dai Vigili del fuoco e la messa in sicurezza di quel tratto viario quali ad esempio cartelloni a messaggio variabile e l'indicazione delle vie di fuga. Inoltre, sempre lungo la statale 251, è prevista l'installazione di una serie di sensori nei tratti a rischio alluvione a cui si aggiunge un intervento puntuale di messa in sicurezza di un muro di contenimento tra Cimolais ed Erto". Sempre sul fronte della viabilità sono state analizzate anche altre problematiche. "La prima - spiega l'assessore regionale - è quella che ha a che fare con la strada di Pala Barzana, attualmente in gestione all'Edr, ente che sta già realizzando tutte le progettualità necessarie con le quali mettere in atto le deviazioni con cui garantire la protezione da eventi franosi. Attualmente la situazione emergenziale è stata risolta ed ora sono allo studio gli interventi di lungo periodo. Di recente, invece, sono stati stanziati fondi per una ulteriore messa in sicurezza della Barcis Piancavallo, con l'obiettivo di garantire, a partire dal 2024, l'apertura di quel tratto viario anche nella stagione invernale come strada di supporto per l'accesso alla località sciistica pordenonese. Inoltre dovrà essere messa in atto una interlocuzione con la Regione veneto per quanto riguarda la strada che collega la diga del Vajont con Longarone, per la presenza del semaforo che limita di molto il traffico in quella zona". Infine, come da richiesta avanzata dai primi cittadini presenti al tavolo di confronto, è emersa la necessità di attivare un tavolo interdirezionale al quale siedano le diverse strutture della Regione interessate al tema dello sghiaiamento del lago di Barcis. Questo intervento vedrà coinvolta anche la direzione Infrastrutture per la parte inerente la viabilità. ARC/AL/pph