Viabilità: Amirante, garantire collegamenti a Castelnovo del Friuli

L'assessore incontra l'Amministrazione comunale: affrontato anche tema della frana su ex provinciale 22 Pordenone, 28 dic - "Una visita conoscitiva durante la quale si è discusso delle diverse questioni sul tavolo del Comune. Si sono affrontate le problematiche, legate in particolare a edilizia, viabilità e infrastrutture, inerenti alla particolare conformazione del territorio montano che vede la presenza di tante piccole borgate e frazioni sparse sul territorio comunale che hanno la necessità di essere accessibili e ben collegate. Si è poi affrontato il tema di come ridurre i disagi causati dalla frana di inizio novembre che comporta alcune difficoltà di collegamento tra Castelnovo del Friuli e Clauzetto". Lo ha detto oggi pomeriggio l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, dopo il vertice con l'Amministrazione comunale di Castelnovo del Friuli. Nella sede municipale del Comune della Val Cosa, nella borgata di Paludea, l'assessore ha incontrato il sindaco Juri Del Toso, accompagnato dal vicesindaco Romeo Zurini. "Con i rappresentati dell'Amministrazione - ha proseguito Amirante - abbiamo discusso di alcuni temi che riguardano il territorio caratterizzato dalla presenza di tanti piccoli centri e borghi diffusi nella vallata con le implicazioni che questo comporta nelle difficoltà dei collegamenti viari e nelle connessioni in un'area montana". Nel colloquio istituzionale è stato anche affrontato il tema della frana lungo la ex provinciale 22 della Val Cosa che - dall'inizio dello scorso mese di novembre - ha causato problemi di collegamento tra Castelnovo e Clauzetto costringendo il traffico a percorsi alternativi più lunghi e disagevoli. Dalla scorsa settimana la strada per Clauzetto è parzialmente riaperta e si prevede che, dopo gli ultimi lavori, entro la fine del prossimo mese di gennaio si possa riaprire completamente al traffico. "Una situazione - ha aggiunto Amirante - che comporta delle difficoltà anche per alcune borgate di Castelnovo e che una volta ripristinata la viabilità potranno trovare una soluzione. Una necessità richiesta anche dalla strategicità e dalla bellezza dei territori dell'area che necessariamente devono essere adeguatamente collegati, oltre che per garantire gli spostamenti dei residenti anche per sviluppare la conoscenza e l'attrattività attraverso la valorizzazione turistica della zona". ARC/LIS/pph