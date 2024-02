Viabilità: Amirante, iniziati lavori sulla strada per Clauzetto

Trieste, 15 feb - "Sono iniziati martedì, subito dopo la fine della recente perturbazione, i lavori per ripristinare la strada che porta a Clauzetto, resa inutilizzabile da una frana. Oltre al completamento dello scavo da parte a parte della carreggiata, sono state messe in sicurezza le infrastrutture che si trovano al di sotto della strada, è stato collocato il tombotto per allontanare le acque che ruscellano in prossimità del ponte e realizzata ex novo la fondazione stradale". Lo annuncia l'assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante. "L'opera è in uno stato avanzato di realizzazione - precisa Amirante -. Secondo l'indicazione dei geologici sarà tolta una parte del terreno posta a monte del tombotto. Alla fine di questo intervento saranno posizionati alcuni sensori in grado di monitorare la costante evoluzione della situazione". "Tra gli interventi in essere, anche l'allontanamento delle acque meteoriche di ruscellamento della montagna che consente di ridurre il rischio di frana che potrebbe danneggiare nuovamente il complesso stradale" "Alla fine di questi lavori - conclude Amirante - sarà possibile posizionare i semafori che sono già stati ordinati dall'Edr, garantendo così la riapertura della strada verso Clauzetto con l'indicazione che, in caso di forti precipitazioni, la stessa verrà chiusa per garantire la massima sicurezza" ARC/RT/gg