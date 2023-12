Viabilità: Amirante, integrati fondi Fvg Strade gallerie Val Cellina

Udine, 17 dic - "Abbiamo deliberato un'integrazione di risorse a favore delle manutenzioni a cura di Fvg Strade. Questo è stato un anno particolare dal punto di vista delle manifestazioni climatiche, ma non solo: il prefetto di Pordenone ci ha richiesto un approfondimento della situazione delle gallerie in Val Cellina". Lo rende noto l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante in merito alla delibera con cui vengono integrati con 3.513.300 euro per il 2023 e con 18.513.300 per il 2025, a valere sul bilancio di previsione triennale 2023-2025, i fondi per i servizi di manutenzione, gestione, vigilanza nonché per la realizzazione di interventi a favore della sicurezza sulla rete stradale di interesse regionale, su quella statale a gestione regionale e sulla ReCIR. Amirante spiega che "i fondi verranno impiegati anche per la redazione dei Piani della gestione delle emergenze per le gallerie Fara e Dint sulla Sr 251, gli studi e i rilievi necessari per un'accurata analisi del rischio incendio e ogni altra prima misura per garantire la sicurezza per gli utenti". "Ciò a seguito - aggiunge l'assessore - di un incontro convocato dalla Prefettura di Pordenone, su sollecitazione dei Vigili del fuoco di Pordenone, riguardante in particolare la sicurezza antincendio delle gallerie 'Fara' e 'Dint' lungo Sr 251 della Val di Zoldo e Val Cellina". La Prefettura di Pordenone, tenuto conto della segnalazione pervenuta dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco ha rimarcato infatti la necessità di avviare uno studio dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio per la galleria "Fara", quale passaggio necessario per la complessiva valutazione delle misure da adottare in relazione alle caratteristiche peculiari della galleria, in particolare per l'esodo in caso di emergenza. ARC/EP/ma