Viabilità: Amirante, ok a ripristino cipressi lungo via sacra Isontino

Pordenone, 16 gen - "La Regione condivide la necessità di ridare alla viabilità lungo la strada statale del Vallone, in territorio isontino, l'immagine storica che l'ha portata ad essere definita come Via sacra, attraverso la nuova piantumazione di alcune piante di cipresso".Lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante rispondendo ad una interrogazione durante i lavori della IV commissione consiliare riunitasi oggi a Trieste.L'esponente dell'esecutivo, argomentando il suo intervento in Aula, ha spiegato che, al momento, il filare dei cipressi della "via Sacra" lungo la Strada statale del Vallone non è inserito nell'elenco regionale degli alberi monumentali che viene redatto e aggiornato annualmente. "La Regione - ha detto Amirante - affiderà al referente che si occupa di questa procedura di verificare la sussistenza dei requisisti di monumentalità dei cipressi, operazione propedeutica all'eventuale loro inserimento nell'Elenco regionale in occasione della prossima revisione".Per quanto riguarda invece il ripristino degli alberi mancanti sul tratto viario, restituendo così alla Via sacra la funzione originale di testimonianza storica del territorio isontino, l'assessore regionale ha ricordato che la Regione valuterà il modo in cui procedere al reimpianto di alcuni alberi nel rispetto delle norme del codice della strada. ARC/AL/gg