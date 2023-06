Viabilità: Amirante, ok ad accelerazione per tracciato Sequals-Gemona

Necessario individuare in tempi brevi percorso da condividere con il territorio



Pordenone, 20 giu - "La Regione concorda sulla necessità di dare una decisa accelerata per individuare in tempi brevi un tracciato principale da condividere con il territorio e, in seconda battuta, le forme di finanziamento necessarie alla copertura dei costi di realizzazione".



Lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante in merito alla necessità di procedere verso il completamento della Cimpello-Sequals fino a Gemona, realizzando così quella che viene definita come la Pedemontana Friulana.



"Questa - spiega l'esponente dell'Esecutivo - è un'arteria strategica non solo per la zona del pordenonese ma anche per tutto il sistema delle connessioni viarie regionali. A seguito dell'entrata in funzione della Pedemontana veneta, opera quest'ultima che sta già producendo degli effetti sul sistema circolatorio del Friuli Venezia Giulia, la direzione Infrastrutture sta compiendo degli approfondimenti su due studi già esistenti, quello relativo alla Gronda Nord e della Sequals-Gemona,".



"Un'accelerazione in questa fase - ha aggiunto l'assessore Amirante - è necessaria per individuare in prima battuta un tracciato principale da condividere con i territori interessati dal passaggio dell'opera viaria e, dall'altro, definire le fonti di finanziamento per portare a compimento l'intervento. Quindi la Regione condivide il pressing istituzionale che si sta compiendo da più parti perché riteniamo indispensabile proseguire e non temporeggiare su quest'opera strategica". ARC/AL