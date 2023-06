Viabilità: Amirante, ok progetto da 1 mln per messa in sicurezza Amaro

Disco verde della Giunta a intervento lungo la Sr Ud125



Pordenone, 16 lug - Disco verde della Giunta regionale alla realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza nel Comune di Amaro del versante del tratto prospiciente la Strada regionale Ud125 compresa la sovrastante pista ciclabile in fase di progettazione.



Nel corso della seduta odierna l'Esecutivo, su proposta dell'assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante, ha approvato una delibera con la quale viene dato l'ok al progetto di fattibilità tecnica ed economica di un intervento di messa in sicurezza della viabilità regionale locale nel Comune di Amaro, che sarà eseguito da Friuli Venezia Giulia strade. Le opere, il cui costo complessivo ammonta a 1.070.000 euro, traggono origine dalle conseguenze del vasto incendio del 2 aprile 2021 tra i boschi della località di Pissebus, ai piedi del monte Amariana.



"A seguito di quell'evento - spiega l'assessore Amirante - si è dovuti intervenire sul versante che si presenta ad oggi spoglio, per predisporre adeguati interventi di mitigazione del rischio di caduta massi. Le opere previste dal progetto consistono nella manutenzione straordinaria della barriera paramassi esistente in corrispondenza alla strada Sr Ud125, interessata dai detriti provenienti dal sovrastante versante a seguito dell'incendio. A ciò si aggiunge una vasta azione di bonifica e disgaggio dei versanti posti a monte della strada e della pista ciclabile in progettazione che interesserà i singoli blocchi rocciosi in equilibrio precario. Infine, verrà rivestita una porzione di versante in corrispondenza della galleria stradale esistente, attualmente in condizione di diffusa instabilità superficiale, mediante rafforzamento corticale in geocomposito metallico stabilizzato da chiodature metalliche".



Il tempo previsto per la sola esecuzione dei lavori è di 6 mesi. ARC/AL/ma