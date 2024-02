Viabilità: Amirante, positivo confronto con Comune Pavia su sicurezza

Pordenone, 22 feb - "Un confronto positivo e proficuo nel quale si è discusso, in particolare, delle ricadute dirette che si avranno sul territorio comunale relativamente ai futuri lavori previsti dai diversi lotti che compongono l'opera di trasformazione del nodo ferroviario di Udine. Si sono poi affrontate alcune questioni legate alla viabilità del territorio e alla messa in sicurezza di alcuni incroci di strade ex provinciali e di interesse regionale". L'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, riassume così l'esito dell'incontro avuto questa mattina con l'Amministrazione comunale di Pavia di Udine guidata dal sindaco Beppino Govetto. "Abbiamo discusso - ha evidenziato l'assessore - di temi operativi sia legati alla trasformazione della linea ferroviaria dell'hinterland di Udine che comporterà benefici per l'assetto della viabilità comunale di Pavia, sia di problematiche inerenti alla sicurezza di alcune intersezioni della viabilità locale. Abbiamo poi affrontato - ha aggiunto Amirante - anche la questione della manutenzione di alcuni beni in capo al Comune stesso facendo una panoramica della situazione sulla base di un quadro molto preciso predisposto dalla dirigenza comunale. Dall'Amministrazione sono state forniti spunti e idee molto interessanti che cercheremo di tradurre in norme e provvedimenti a favore di ricadute per l'intero territorio regionale". ARC/LIS/ma